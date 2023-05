PDT começa buscar aproximações para as Eleições Municipais de 2024

Ainda falta um ano e cinco meses para as Eleições Municipais de 2024 (outubro), mas nos bastidores políticos as movimentações já ocorrem. Nesta semana a reportagem do Folha Regional conversou com o presidente do PDT (Partido Democrático Trabalhista) em Adamantina, Marcio Barreto sobre as pretensões da legenda para o próximo ano.

A liderança pedetista relatou que o diretório municipal foi reorganizado desde as eleições gerais de 2022 e inscrito novos filiados ao longo desse tempo, já pensando no pleito local.

“Estamos conversando com lideranças para lançar candidatos próprios a prefeito e vereadores e/ou fazer alianças com outros partidos. Ainda está cedo para uma definição. Mas as conversas já começaram”, afirmou.

Na disputa eleitoral do ano passado Marcio – que é empresário em Adamantina – concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PDT.

Ao falar dos objetivos do partido no pleito de 2024, o presidente declarou ser certeza que o o Partido Democrático Trabalhista lançará nomes para vereadores. “E nossa meta é eleger dois vereadores na Câmara de Adamantina nas próximas eleições”.