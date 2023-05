Oficina de Fotos e Vídeos para redes sociais leva conhecimento para as empreendedoras que estarão na 2ª Edição da Feira da Mulher Empreendedora

A oficina de fotos e vídeos para redes sociais, realizada em parceria com o Sebrae Aqui, teve como objetivo auxiliar as mulheres na divulgação dos seus serviços por meio das plataformas digitais.

Entre os tópicos abordados, Kate Cidrão, consultora de negócios, orientou as participantes a fotografarem sugerindo a utilização dos produtos, pois essa ação vai evidenciar a versatilidade do produto e reforçou a necessidade da iluminação.

Além disso, ela sugeriu que as empreendedoras façam imagens variadas fazendo uso da linha de grades, colocando os objetos em paralelo ou em ziguezague.

“Os ângulos também são muito importantes, por isso o ideal é que a busca seja por ângulos inusitados para despertar a atenção”, afirma

Segundo ela, é possível usar os filtros, mas com cuidado, pois o produto na foto não pode ser diferente da realidade.

Kate ainda disse que as empreendedoras devem fazer interação em seus storys, pois essa ação ainda que simples gera aumento das visualizações, porém é fundamental que a temática esteja relacionada.



Realização da Feira da Mulher Empreendedora

A idealização da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e conta com o apoio do Sicoob Nosso com as Clínicas Financeiras e da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista AEAANAP, SEBRAE Aqui e O Boticário Adamantina.

Parceiros da Feira da Mulher Empreendedora

A Feira também conta com a parceria das empreendedoras: Bendita Frescura, Essencialle, GABE, Rafaela Baracat, Talita Jo e Ballet Eveline Gualte (Academia Rosânia Gonçalves). Além da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura e Turismo, Câmara Municipal, Fundo Social de Solidariedade e Casa Afro.