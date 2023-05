ARTIGO: Nas promessas PROVINCIANAS do passado…

“Os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino.” (Leonardo da Vinci)

Sérgio Barbosa (*)

Como sempre, ainda, pelo andar das IDAS e VINDAS do PINÓQUIO PROVINCIANO com sua turma de ALOPRADOS/AS, que a MESMICE deve continuar para muitas TENTATIVAS de emplacar como CANDIDATO, o dito cujo, ou seja, o FILHOTE como herdeiro (sic) político…

Também, aquela tal PESQUISA dos 93% disto e daquilo quanto ao GOVERNO PINOQUIANO, porém, pode-se registrar que muita ÁGUA, ainda, vai passar deste e do outro lado da tal PONTE, isso é, se a mesma, ainda, estiver de VENTO EM POPA…

O momento é para muitos DESENCONTROS em todas as áreas do MERCADO em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL em tempo de PÓS-GLOBALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL…

Não se pode deixar de lado que os PROBLEMAS existem de um jeito ou de outro no caso desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, todavia, o CENÁRIO continua quase o mesmo do outro TEMPO que era apenas um TEMPO sem o TEMPO…

Portanto, apenas quem está neste CONTEXTO pode saber disto ou daquilo quanto a GESTÃO PINOQUIANA, haja vista que o tal GRUPO de APOIO está mais pra lá do que pra cá…

Além do mais em meio ao tudo de menos, FORÇAS NADA OCULTAS continuam circulando pelas ESQUINAS PROVINCIANAS e cafeterias deste e do outro lado, assim, TODO CUIDADO É POUCO para todos os lados de um mesmo lado…

Não se pode esquecer daquela outra CAMBADA, ou seja, dos/as PATRIOTÁRIOS/AS PROVINCIANOS/AS com suas propostas de IDIOTÁRIOS/AS, mesmo assim, espera-se que as BANDEIRAS VERMELHAS retornem para ASSOMBRAR a turma da DIREITA VOLVER…

O interessante é que essa TURMA que continua tentando TRAZER o PASSADO para o PRESENTE sem FUTURO, ficam com suas FAKE NEWS em nome das suas BANDEIRAS e CAMISAS nas cores VERDE E AMARELA, porém, o que seria destas ESCOLHAS, se todos/as gostassem do VERMELHO?

Não tem como usar e abusar da IRONIA nestes OCASOS de um TALVEZ e PONTO QUASE FINAL, pois, como diz aquele outro dito popular, CADA LOUCO/A COM SUA MANIA…

O momento continua mais interessante do que nunca para aqueles/as pessoas que estão sempre com as ORELHAS EM PÉ como afirma o outro dito pelo não dito, por isso e sem aquilo, NADA PODE SER COMO FOI NO PASSADO desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Se bem que tem aquela MÁXIMA da PUBLICIDADE que afirma, a saber: NADA SE CRIA, TUDO SE COPIA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado.

