Concursos públicos oferecem salários de até R$ 19,8 mil para profissionais de diferentes áreas na região de Presidente Prudente

Na noite da última terça-feira (16) houve a 50ª sessão ordinária da Câmara Municipal. E, na oportunidade, um grupo de vereadores pleitearam à Prefeitura a implantação de um Centro-Dia, uma unidade pública destinada ao atendimento especializado a pesso-as idosas e a pessoas com deficiência que tenham algum grau de dependência de cui-dados.

Com a Indicação nº 216/23, os autores do pedido – Cid Santos, Noriko Saito, Ricardo Cangirão e Aguinaldo Galvão – destacaram a necessidade de ter um órgão como este no município.

De acordo com a descrição do projeto no portal gov.br, a equipe do Centro-Dia compartilha, com os cuidadores das famílias, os cuidados necessários ao atendimento de idosos e de pessoas com deficiência. Com o apoio encontrado, torna-se mais fácil a inclusão e a participação social.

Os vereadores apontaram como local pra a instalação da unidade, o prédio em desuso da antiga Associação da Terceira Idade de Adamantina – conhecido como ex-clybe do Ponteli – que foi devolvida ao patrimônio da Prefeitura por decisão judicial.

“Podem utilizar o serviço pessoas idosas ou pessoas com deficiência que dependem de cuidados para a realização de suas atividades diárias, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais como: isolamento social, confinamento, falta de cuidados adequados, alto grau de estresse do cuidador familiar”, diz no portal do governo federal.

Após passar pelo plenário, a Indicação foi encaminhado para conhecimento do Poder Executivo.