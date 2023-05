CASA DAS EMBALAGENS com mais opções e novidades

A Franco Rolamentos, que possui sua matriz em Adamantina e filial em Tupã, é uma empresa que nasceu na Cidade Joia e que possui expressão nacional.

A empresa com mais de 20 anos de atuação no segmento de rolamentos, retentores, correias e mancais, cresceu grandemente e tornou-se referência no seu segmento atendendo clientes em toda a região da Nova Alta Paulista, Noroeste e Sorocabana, também de grande modo na região de Tupã e Marília, além de possuir clientes nos quatro cantos do Brasil e enviar seus produtos via transportadora e outros meios.

“A Franco Rolamentos nasceu de um sonho e foi alicerçada graças ao trabalho da nossa família. Alcançar tal projeção é motivo de muito orgulho e alegria para nós que pretendemos trilhar os caminhos da modernização e estar sempre ao lado de nossos clientes e amigos que são o principal motivo do nosso sucesso”, destacou o empresário Ricardo Franco.

Em Adamantina na alameda Curitiba, 435 – Vila Jamil de Lima. Telefone: (18) 3521-3705 / celular: (18) 98117-2370 (24 horas).