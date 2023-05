Vereadores solicitam reunião com o Executivo e Sindicato dos servidores

Foi apresentada na noite da última terça-feira (2) durante a sessão ordinária da Câmara Municipal a Indicação nº 194/23 que pede à Prefeitura de Adamantina para que promova estudo no sentido de viabilizar às reivindicações apresentadas Sindiserv (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais). Assinam o documento os vereadores Hélio Santos (PP), Noriko Saito (PV) e Aguinaldo Galvão, Ricardo Cangirão e Cid Santos (todos do (União Brasil).

No texto do documento, os autores recordam que no último dia 28 de abril o Sindserv protocolou ofício, endereçado prefeito Márcio Cardim, para marcar um encontro e debater sobre os seguintes assuntos: “reajuste salarial dos servidores municipais, majoração e equiparação do vale-alimentação dos servidores municipais da prefeitura com os valores pagos aos servidores do Centro Universitário de Adamantina – FAI, bem como para a efetivação do piso salarial nacional da enfermagem aos profissionais municipais da saúde da prefeitura.”

Como forma de reforçar a iniciativa, os vereadores então solicitaram o agendamento de uma reunião entre o chefe do executivo e a direção sindical, com a participação do Legislativo. “O objetivo é dialogarmos sobre essas e outras importantes questões que envolvem os servidores municipais da prefeitura de Adamantina”.

Depois de ser apresentada no plenário da Câmara, a Indicação foi encaminhada à Prefeitura de Adamantina para avaliação do pedido.