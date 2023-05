AGORA: Incêndio em comércio do centro de Adamantina

Um incêndio em uma empresa do ramo de sorvetes localizada na Rua Deputado Salles Filho, no centro de Adamantina mobiliza as equipes do Corpo de Bombeiros neste momento.



Foram deslocados para o local caminhões de combate à incêndio e os policiais militares do Corpo de Bombeiros utilizam-se de todos os equipamentos da corporação visando extinguir as chamas.



Visando a segurança dos empresários e seus colaboradores, as lojas vizinhas foram evacuadas e o tráfego pelo local interditado.



Não há informações sobre vítimas e nem o que teria causado o incêndio na empresa.

A reportagem do Adamantina Net segue acompanhando a ocorrência e mais detalhes serão trazidos nas próximas horas.