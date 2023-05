Centro Universitário de Adamantina abre inscrições de processo seletivo para docentes

Aconteceu na noite desta segunda-feira (8) no anfiteatro Fernando Palloni a primeira reunião de preparação com as empreendedoras inscritas na 2ª edição da Feira da Mulher Empreendedora que acontecerá no dia 10 e 11 de junho, a partir das 15 horas na Estação Recreio.

O objetivo do primeiro encontro com as empreendedoras inscritas além da assinatura do Termo de Adesão e Formulário, é a apresentação do layout da Estação Recreio como também a proposta da Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina para que as novas empreendedoras conheçam todos os detalhes das formações e dos dias de feira.

O tema desta segunda edição será “Eu posso mais nas Redes Sociais” onde a comissão e parceiros organizaram as formações com o objetivo de incentivar e aprimorar o perfil das empreendedoras inscritas para construção de uma identidade marcante nas redes sociais potencializando a venda de seus produtos na internet.

Na oportunidade a parceira Rafaela Baracat, Design Gráfico de Adamantina, realizou uma palestra com o tema “Design Gráfico como Aliado das Redes Sociais”, orientando as empreendedoras na melhor forma de apresentação e comercialização de seus produtos através das redes sociais, além de dicas de produção de conteúdo digital para as participantes.

“Em cada edição uma surpresa! Elas superaram o número de inscrições e começaram participando ativamente das formações. Queremos cada vez mais potencializar o negócio de nossas empreendedoras e superar a expectativa do público que irá visitar a feira.” comentou a Secretária de Desenvolvimento Econômico Luciana Pereira.

A realização da 2ª Feira da Mulher Empreendedora é pela Prefeitura de Adamantina, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conta com o apoio do Sicoob Nosso, SEBRAE Aqui, O Boticário Adamantina e AEAANAP – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista.

A Feira também conta com a parceria das empreendedoras: Bendita Frescura, Essencialle, GABE, Rafaela Baracat, Talita Jo e Ballet Eveline Gualte (Academia Rosânia Gonçalves). Além da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura e Turismo, Câmara Municipal, Fundo Social de Solidariedade e Casa Afro.

Confira as próximas formações da programação que antecede a 2ª edição da Feira da Mulher Empreendedora

Formações coletivas voltadas para todas as inscritas

16 de maio

Na segunda formação, um bate papo com a parceira e empreendedora Talita Jô sobre “A rede social e o meu negócio”. Em seguida as empreendedoras receberão orientações para precificar seus produtos. A atividade será realizada pelo SEBRAE a partir das 19h no Anfiteatro Fernando Paloni.

25 de maio

A terceira formação será uma Oficina de Fotos e Vídeos para Redes Sociais a partir das 19h no Anfiteatro Fernando Paloni. Essa programação é uma complementação da primeira formação que teve a mesma temática na Semana da Mulher Empreendedora que foi realizada em março.

31 de maio

A quarta formação vai abordar a Inteligência Emocional para as mulheres. A realização é do Sebrae Delas no Anfiteatro Fernando Paloni a partir das 19h.

05 de junho

Finalizando a programação que antecede a 2ª edição da Feira da Mulher Empreendedora, será realizado no dia 05 de junho, às 19h, no Anfiteatro Fernando Paloni, o sorteio dos espaços. Neste dia, todas as participantes devem estar presentes.

Oficinas para grupos específicos de empreendedoras:



18 de maio

Acontece no Hub de Inovação da Nova Alta Paulista, localizado na sede do CREA de Adamantina, a Oficina de boas práticas de manipulação de alimentos com a equipe de Engenharia de Alimentos da AEAANAP – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista, voltada para as empreendedoras da Praça de Alimentação.

23 de maio

“Oficina de empreendedorismo formal através da venda multimarca de produtos” fornecida pelo parceiro “O Boticario”, voltada para as empreendedoras deste seguimento.

