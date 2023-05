Para as compras do Dia das Mães, comércio fica aberto em horário estendido sexta e sábado

Uma das épocas mais movimentadas para a economia se aproxima: o Dia das Mães, que neste ano cai no domingo, 14 de maio. E para oferecer mais oportunidades aos filhos/clientes de presentear a sua Rainha, as lojas de Adamantina estarão abertas em horário extra ao normal no final de semana em que se comemora a data especial.

O Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista) divulgou que o comércio funcionará na próxima sexta-feira (12) das 9h às 18h e, depois, também, das 20h às 22h.

O órgão informou ainda que no sábado (13), véspera do Dia das Mães, as lojas abrem as 9h e seguem o expediente direto até as 16h.

Portanto, os consumidores terão horas a mais para realizar suas compras, com calma.

Essa ampliação do horário já faz parte do calendário anual de funcionamento do comércio adamantinense.