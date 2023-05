Biblioteca de Adamantina recebe exposição “Árvores” do artista plástico Maurício Noda

Adamantinense de coração, e há 22 anos como docente do curso de Educação Física do Centro Universitário de Adamantina (FAI), Carlos Barbosa foi convocado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) como Treinador no Campeonato Sul-Americano de Atletismo, que será realizado em Bogotá, na Colômbia, entre os dias 16 a 21 de maio de 2023.

Esta é a terceira vez que o professor Carlos é convocado para integrar a Seleção Brasileira de Atletismo como treinador, tendo sido campeão nas duas primeiras ocasiões, sendo chamado agora, exclusivamente para as provas de lançamentos e arremesso, em que o Brasil há mais de 15 anos é a principal potência subcontinental.

Em entrevista, o treinador destacou a importância e felicidade em representar o país como Treinador, além de representar a FAI, a cidade de Adamantina e o Estado de São Paulo. Ele afirmou que sua convocação é a certeza de que fez a melhor opção como Educador, exercendo a função de Treinador Voluntário há mais de 30 anos. O professor Carlos, ainda considera fundamental para o sucesso de qualquer área de atuação, o envolvimento que os voluntários ocupam, sejam nas instituições sociais, de saúde, educacionais e ou esportivas.

“Representar o Brasil é um grande privilégio, honra e uma grande responsabilidade, mas acredito que, acima de tudo, estarei representando a instituição em que trabalho há mais de 22 anos, a FAI, a minha família e aos meus amigos que sempre estiveram ao meu lado”, disse o treinador.

O professor e treinador esclarece ainda que está desenvolvendo um projeto gratuito, aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão do Centro Universitário de Adamantina, realizado na Associação Cultural, Recreacional e Esportiva de Adamantina (ACREA), próximo ao Campus 2 da FAI, no qual crianças e adolescentes participam de atividades de atletismo (correr, saltar e arremessar) às terças e quintas-feiras, das 17:20h às 19h.

“Este projeto subsidiado pela FAI em parceria com a ACREA é, particularmente, minha maior expectativa ao longo da carreira como Educador Físico. Após os longos 3 anos sem atividades físicas e esportivas, por conta da pandemia do COVID-19, as crianças perderam o direito de praticar esportes. Hoje temos quase que 100% dos nossos beneficiários, que não conheciam o atletismo, por estarem trancados em casa, desde os primeiros anos de vida. Foi uma realidade dura para estas crianças, e precisamos resgatar as brincadeiras e jogos a partir do esporte”, destaca o Professor.

O Treinador Carlos Barbosa se juntará na semana que vem à delegação brasileira em São Paulo para seguir viagem à capital colombiana e ter tempo de se aclimatar ao local do evento. Com a sua vasta experiência em competições internacionais, Barbosa é peça chave para o sucesso da equipe brasileira no Campeonato Sul-Americano de Atletismo. Diante de seu conhecimento acadêmico e habilidades como treinador, está comprometido em garantir que a equipe esteja em sua melhor forma para a competição. Com isso, a expectativa é que o Brasil mantenha a tradição de vitórias e possa conquistar mais uma vez o pódio sul-americano.

Mediante sua recente participação como Treinador no Sul-americano em Arequipa (2.335m de altitude), no Peru, o Treinador Barbosa ressalta que tão importante quanto o processo de aclimatação, que é parte crucial do planejamento para se competir em altitudes elevadas, a hidratação é um dos cuidados que os atletas devem se atentar, pois a altitude pode afetar suas performances atléticas, levando a dor de cabeça, vómitos, diarreias e desmaios, devido ao grande comprometimento nos sistemas cardiovascular e cardiorrespiratório.

A cidade de Bogotá, na Colômbia, está localizada a uma altitude de 2.640 metros acima do nível do mar, o que pode representar um desafio para atletas que não estão acostumados a competir em altitudes elevadas. Por esse motivo, é importante que os atletas se aclimatem a essa altitude antes de competir, algo que em 2 a 3 dias já é possível se adaptarem em razão ao impacto da pressão atmosférica.

Comparado com a cidade brasileira com maior altitude, Campos do Jordão, em São Paulo, que fica a uma altitude de 1.628 metros acima do nível do mar, ou com Adamantina que fica à 401m de altitude, Bogotá é significativamente maior, o que pode representar uma diferença negativa substancial para os atletas.

Portanto, a aclimatação é uma etapa importante para garantir o melhor desempenho dos atletas no Campeonato Sul-Americano de Atletismo em Bogotá, e a equipe brasileira certamente está levando isso a sério para garantir que seus atletas tenham a melhor chance possível de sucesso na competição.



A convocação do professor Carlos Barbosa para integrar a Seleção Brasileira de Atletismo como treinador é uma grande conquista para ele e para a FAI. Seu trabalho e envolvimento com a comunidade de Adamantina é fundamental para o sucesso da sociedade e para o desenvolvimento do esporte na região. Sua participação no Campeonato Sul-Americano de Atletismo é oportunidade única para confirmar sua capacidade, dedicação e altruísmo como treinador voluntário, que percebe como recompensa, a garantia das crianças e adolescentes em usufruírem do esporte, como pano de fundo para educação de qualidade.

O Professor Carlos salienta a importância dos patrocinadores e apoiadores do “Projeto Olímpico Los Angeles 2028 da Família Barbosa” para atletas de alto rendimento esportivo e agradece a Unimed Adamantina, a Farmácia de manipulação Chamomilla, a Escola Cristã de Adamantina, a Katia Mitie representante DōTerra, a Nutricionista Adriana Samora, a Professora de Línguas Milena Mignossi, ao Professor de Francês Filipe Gomes, ao Capitão José Antônio, ao Centro Universitário de Adamantina, a Metodologia FullFit, Associação Cultural, Recreacional e Esportiva de Adamantina, Prefeitura Municipal de Adamantina, AITEC Tupã Atletismo, IPEC Londrina Atletismo, Associação Nipo Brasileira de Araçatuba. Caso outros Empresários ou pessoas físicas queiram participar do projeto, entrem em contato pelos telefones (18) 98149-5099 (Rose Barbosa) e (18) 98120-8025 (Carlos Barbosa).