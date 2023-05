Homem é morto a pauladas em Adamantina

Nesta tarde (05), o Policial Civil Charlie Hartin Oliveira de Godoy foi agraciado pela Câmara Municipal de Adamantina, com uma moção de congratulações e aplausos, pela conclusão do Curso de Operações Policiais (COP) da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

A cerimônia de entrega da moção, firmada por unanimidade por toda a Casa Legislativa, foi realizada na Delegacia Seccional de Polícia de Adamantina, onde estiveram presentes dois representantes. O Vereador Alcio Ikeda e o Presidente da Câmara Aguinaldo Pires Galvão. Participaram ainda do evento o Delegado Seccional de Polícia de Adamantina, Dr Carlos Roberto Vasconcelos, a Delegada de Polícia Dra. Laíza Fernanda Rigatto, o Delegado Titula da DIG, Dr Rodrigo Pigozzi, alguns integrantes do GOE (Grupo de Operações Especiais) e servidores da Delegacia Seccional.

Esse curso foi iniciado na cidade de São Paulo, no início do corrente ano, com 54 integrantes das forças policiais do Brasil e apenas 14 deles conseguiram concluir todas as etapas. Nele os policiais são levados a uma carga extremamente rígida de treinamento, inclusive com privação de alimento e sono, fazendo com que muitos desistissem do curso durante suas fases.

O Policial Civil Charlie Hartin trabalha atualmente na Delegacia de Investigações Gerais de Adamantina, fazendo ainda parte do Grupo de Operações Especiais, que atende toda área da Seccional de Adamantina.