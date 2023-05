Capaz traz para Adamantina neste domingo nova Avaliação Técnica do Flamengo

Quem experimentou os produtos feitos à base de jatobá na 1ª Feira de Produtos Regionais Latitude 21, no último fim de semana, em Adamantina, teve uma experiência gastronômica cheia de boas surpresas.

O fruto, que não é dos mais amados e possui um forte odor, proporciona diversas possibilidades criativas e deliciosas.

O evento, realizado na Praça Élio Micheloni, contou com o chef de cozinha fazendo bolo de jatobá fresquinho para o público provar, além de doces, licores, cachaças, farinha e diversos outros produtos.

Sob coordenação da Prof.ª Dra. Izabel Castanha Gil, o Projeto Jatobá está em desenvolvimento há cerca de três anos. O projeto construiu-se sob várias dimensões: empreendedorismo socioambiental, científica, pedagógica e de inovação. “A aceitação do público em relação aos produtos de jatobá foi uma ótima surpresa, afinal, ele possui inúmeras propriedades medicinais e nutricionais. A feira também atingiu seu objetivo de expor os produtos dos empreendedores da região, que serão comercializados através do E-commerce, na plataforma www.emporioflamejante.com.br, inclusive com várias opções de presentes para o Dia das Mães. Tivemos também o Colégio Agrícola distribuindo mudas gratuitamente, apresentações de alunos do Centro Universitário de Adamantina, de outras cidades, atividades recreativas para as crianças e o magnífico show da artista Cida Ajala. Agradeço ao Centro Universitário e à Secretaria de Cultura e Turismo pela parceria, bem como a todos que colaboraram para o sucesso do evento”, diz.

A feira também foi palco de lançamento da música “O jatobá”, escrita pela Prof.ª Dra. Izabel Castanha Gil com melodia da cantora Cida Ajala. “Admiro o profissionalismo da Izabel e tenho orgulho de fazer parte dessa iniciativa. A Feira Jatobá é algo inédito na região, uma preciosidade”, comenta Cida.

O empresário adamantinense Antônio Carlos Bassio Haddad (Cacá Haddad) marcou presença na feira. “Eventos como este somam a nossa cultura, pois estamos prestigiando aquilo que é nosso, feito por moradores da região artesanalmente, com todo o carinho”, ressalta.