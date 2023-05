Pacaembu vence Mariápolis na sua estreia na Copa Amadora de Adamantina

A realização da 2ª edição da Feira da Mulher Empreendedora conta com uma iniciativa que visa capacitar as mulheres que vão participar no dia 10 de junho, por meio de formações que tem como objetivo auxiliar as participantes no desenvolvimento dos negócios.

A programação será realizada apenas uma vez por semana durante as quatro semanas do mês de maio e, ainda, na primeira semana de junho.

“Essa medida foi tomada atendendo a solicitação das empreendedoras que participaram da primeira edição. Também baseado no “pós feira” realizado com as empreendedoras, teremos diversas inovações nesse caminho de preparação para feira e também no fomento dos negócios delas.”, afirma Luciana Pereira, secretária de desenvolvimento econômico.

Nesta edição as formações terão como foco principal a produção de material e publicações em redes sociais. Outra inovação é que acontecerão oficinas específicas para alguns segmentos das empreendedoras.

Realização da Feira da Mulher Empreendedora

A realização da Feira da Mulher Empreendedora pela Prefeitura de Adamantina, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conta com o apoio do Sicoob Nosso com as Clínicas Financeiras.

Parceiros da Feira da Mulher Empreendedora

A Feira também conta com a parceria das empreendedoras Bendita Frescura, Essencialle, GABE, Rafaela Baracat, Talita Jo, o Boticário e Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista AEAANAP. Além do Sebrae Aqui, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura e Turismo, Câmara Municipal, Fundo Social de Solidariedade.

Confira a programação que antecede a 2ª Edição da Feira da Mulher Empreendedora

Formações coletivas voltadas para todas as inscritas

8 de maio

O primeiro encontro está marcado para o dia 8 de maio às 19h no Anfiteatro Fernando Paloni. Na oportunidade, será assinado o Termo de Adesão e as empreendedoras poderão se conhecer melhor. Na oportunidade será apresentado o layout da segunda edição. A parceira Rafaela Baracat irá falar com as empreendedoras sobre “Design como aliado de vendas nas redes sociais”.

16 de maio

Na segunda formação, um bate papo com a parceira e empreendedora Talita Jô sobre “A rede social e o meu negócio”. Em seguida as empreendedoras receberão orientações para precificar seus produtos. A atividade será realizada pelo SEBRAE a partir das 19h no Anfiteatro Fernando Paloni.

25 de maio

A terceira formação será uma Oficina de Fotos e Vídeos para Redes Sociais a partir das 19h no Anfiteatro Fernando Paloni. Essa programação é uma complementação da primeira formação que teve a mesma temática na Semana da Mulher Empreendedora que foi realizada em março.

31 de maio

A quarta formação vai abordar a Inteligência Emocional para as mulheres. A realização é do Sebrae Delas no Anfiteatro Fernando Paloni a partir das 19h.

05 de junho

Finalizando a programação que antecede a 2ª edição da Feira da Mulher Empreendedora, será realizado no dia 05 de junho, às 19h, no Anfiteatro Fernando Paloni, o sorteio dos espaços. Neste dia, todas as participantes devem estar presentes.

Oficinas para grupos específicos de empreendedoras:

18 de maio

Acontece no Hub de Inovação da Nova Alta Paulista, localizado na sede do CREA de Adamantina, a Oficina de boas práticas de manipulação de alimentos com a equipe de Engenharia de Alimentos da AEAANAP – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista, voltada para as empreendedoras da Praça de Alimentação.

23 de maio

“Oficina de empreendedorismo formal através da venda multimarca de produtos” fornecida pelo parceiro “O Boticario”, voltada para as empreendedoras deste seguimento.