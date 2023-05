ARTIGO: Província do faz de conta e ALOPRADOS/AS…

“É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida.” (Maurice Switzer)

Sérgio Barbosa (*)

Isso mesmo caro leitor ou leitora, tudo indica que a tal GESTÃO do PINÓQUIO PROVINCIANO continua mais firma do que nunca com os/as ALOPRADOS/AS de sempre em todas as áreas, uns mais e outros menos, porém, como diz o dito popular, TODOS/AS FARINHA DO MESMO SACO…

Portanto, além da EPIDEMIA DA DENGUE nos quatro cantos PROVINCIANOS, existem outros desencontros, ainda, pendentes das PROMESSAS DE CAMPANHA e assim por diante…

Por isso e mais aquilo, a COMUNIDADE PROVINCIANA deve estar atenta aos DESMANDOS deste PINÓQUIO que acredita estar sempre acima de TUDO e de TODO/AS…

Porém, o TEMPO continua sendo, como afirmou o pensador, O SENHOR DA RAZÃO, se bem que a maioria deste lado VOTOU no GENOCIDA, ou seja, aquele que foi RESPONSÁVEL com sua CAMBADA DE MEDÍORES pela morte de mais de 700 MIL pessoas de todas as idades no período da PANDEMIA…

Desta forma, trata-se de uma PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA com MENTES MEDÍOCRES, tendo em vista que os votos que o COISO recebeu por aqui nas últimas eleições realizadas e ponto quase final…

Além do mais em meio ao tudo de menos, CADA PROVÍNCIA tem o governo que merece, ainda, de um jeito ou de outro, assim, não se pode esperar muito quanto as REAÇÕES CONTRÁRIAS aos desmandos do PINÓQUIO PROVINCIANO…

E tem mais, pelo visto e não visto, depende sempre de que lado VOCÊ está neste momento, TODO CUIDADO É POUCO com os famigerados FAKE NEWS que circulam deste e do outro lado, todavia, espera-se que o contato, a saber: [email protected] continue recebendo mais e mais denúncias dos PATRIOTÁRIOS/AS PROVINCIANOS/AS…

Também, não se pode deixar de lado aquela eterna frase, ou seja, PERDERAM MANÉS!

Ah! Ainda, pra PIORAR MAIS E MAIS, tem este GOVERNO ESTADUAL com sua turma de ALOPRADOS/AS em nome dos interesses de sempre, haja vista que os PAULISTAS deste interior com seu FALSO CONSERVADORISMO e MORALISMO MEDÍOCRE, votaram e escolheram aquele que esteve do lado do GENOCIDA…

O cenário atual continua mais complicado do que nunca para todos/as aqueles que estão em conexão com a REFLEXÃO CRÍTICA, porém, trata-se da MINORIA que tenta sobreviver nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Pra finalizar o que não tem como FECHAR, ainda, tem aquela turma de IDIOTÁRIOS/AS PROVINCIANOS/AS da DIREITA VOLVER…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

____________________________

(*) jornalista diplomado.

e-mail: [email protected]