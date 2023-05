Helicóptero cai em fazenda de distrito de São Carlos e mata duas pessoas, diz Corpo de Bombeiros

“A defesa desde o início do processo sustenta uma desclassificação do homicídio doloso. Nós tivemos um homicídio culposo no trânsito que acarretou na morte do Pedro. A defesa vai seguir nessa linha da desclassificação do dolo com as provas que já apresentamos durante o inquérito”, explica o advogado de defesa de Leonardo, Marcos Paulo Sena Santos Ballester.