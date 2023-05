Adamantina inaugura novo totem turístico ao lado da Rodoviária

Com o avanço do setor cultural em Adamantina nos últimos anos, pautado na realização de inúmeros eventos que valorizam artistas locais e profissionais do ramo, as feiras também têm espaço garantido nas agendas da Secretaria de Cultura e Turismo.

Feira OMIN de Artesanato, Feira Afroindígena, Feira da Mulher Empreendedora, Feira Camaleão e a recente Feira de Jatobá e Produtos Regionais mostram a força da Economia Criativa.

Economia Criativa é um termo criado para nomear modelos de negócio ou gestão que se originam em atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir do conhecimento, criatividade ou capital intelectual de indivíduos com vistas à geração de trabalho e renda. Enquadram-se dentro desse ramo atividades como arquitetura, publicidade, design, jornalismo, cinema e o artesanato. E as oportunidades não param de crescer, especialmente para profissionais criativos, com a mente aberta, que estão conectados com as tendências e pensam no futuro.

A Feira OMIN é a mais tradicional em Adamantina reunindo 25 expositores de artesanato sempre próximo às datas comemorativas, como Dias das Mães e Natal.

A Feira Afroindígena teve sua segunda edição no mês de abril na Casa Afro, apresentando expositores e alimentos ligados à cultura afroindígena com mais de 20 expositores.

A Feira da Mulher Empreendedora terá sua segunda edição em junho, na Estação Recreio, com a participação recorde de 130 expositoras femininas que praticam as mais variadas atividades.

Recentemente também foi realizada a primeira Feira do Jatobá e Produtos Regionais, demonstrando com aproximadamente 20 expositores o potencial e a criatividade com alimentos típicos da região.

Diversidade é a marca da Camaleão que entra na sua 13ª edição agora em maio, trazendo artes e gastronomia com cerca de 40 expositores regionais, normalmente realizada no Parque Caldeira em Adamantina.

Para o secretário de cultura e turismo, Sérgio Vanderlei, as feiras têm fomentado a economia, gerando renda para muitas famílias que vivem da produção de produtos e de alimentos. “Além do entretenimento oferecido à comunidade, as feiras têm sido uma excelente oportunidade para empreendedores na proximidade com o público consumidor. E os resultados são excelentes”.

Os que pertencem à economia criativa, na visão do secretário, não fazem concorrência desleal com as empresas estabelecidas no município. “Pelo contrário. A grande maioria desses empreendedores é formalizada, paga impostos, gera empregos e é dinheiro que fica e circula na própria cidade”.

Muitas outras feiras estão para acontecer nos próximos meses. Basta acompanhar a agenda da Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina.