Selar realiza abertura da Copa de Futebol de Campo

Muita animação, entusiasmo e inclusão marcaram a abertura dos Jogos Universitários de Adamantina 2023, promovido pela Pró-reitoria de Extensão (PROEXT) na noite desta terça-feira, dia 2 de maio.

A Quadra 1 do Câmpus III (Av. Marechal Castelo Branco, nº 1.000) do Centro Universitário de Adamantina foi palco da solenidade, que abrigou as delegações dos cursos participantes do evento acadêmico esportivo, a composição da mesa diretiva, o acendimento da pira olímpica e o juramento dos/das atletas ministrado pelo Prof. Me. Fabiano Montagnoli Pereira. Após a abertura, foi dado início às partidas.

Cerca de 15 delegações de cursos têm a presença confirmada. No total são 516 inscritos nas modalidades individuais e 1.045 nas modalidades coletivas. As premiações ocorrem conforme a conclusão das modalidades.

Paralelamente, nas proximidades do Câmpus III, foi realizada a Corrida e Caminhada 5K, com a participação do grupo de ciclistas “Pedal Sem Pressa”, formado por servidoras técnico-administrativas e docentes da instituição.

A coordenadora do curso de Educação Física, Prof.ª Dra. Gabriela Toloi Cardoso, caminhou para o acendimento da pira olímpica junto ao jovem com síndrome de Down, Michael de Oliveira dos Santos, atendido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Adamantina, representando o programa Olimpíadas Especial Brasil/Centro Universitário de Adamantina, um novo programa da qual a instituição de ensino tem parceria.

Composição da mesa

Compuseram a mesa diretiva o vice-reitor, Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, as pró-reitoras de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli; Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini; e Ensino, Prof.ª Dra. Fulvia de Souza Veronez.

“Agradecemos a pró-reitora de Extensão Liliana e toda equipe, a pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação, Márcia, e a pró-reitora de Ensino, Fulvia, assim como estendemos os agradecimentos a todos os nossos professores, coordenadores, colaboradores, a empresa de arbitragem que está trabalhando conosco e os universitários que estão participando. Peço respeito entre as torcidas e que vençam os melhores”, afirmou o vice-reitor Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, na oportunidade representando o reitor Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.

A presidente da Comissão Organizadora e pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli, teceu agradecimentos e deu as boas-vindas aos estudantes. “É um enorme prazer estar aqui em mais uma edição dos Jogos Universitários, um marco na história de nossa instituição. Tudo foi organizado com muito carinho. Quero agradecer a comissão organizadora, os servidores e docentes que somaram esforços para mais uma edição acontecer”, disse.

A Comissão Organizadora é formada ainda pelo Prof. Dr. Valter Dias da Silva, Prof. Me. João Paulo Gelamos, Prof.ª Dra. Gabriela Toloi e Angela Ferraresso.

Novidades

A principal novidade da edição 2023 é a transmissão ao vivo pelo canal institucional no Youtube, com comunicação com as torcidas e cabine de comentários técnicos realizados por docentes, estudantes, egressos e servidores.

Outra novidade foi a participação do grupo de ciclismo “Pedal Sem Pressa”, formado por servidoras técnico-administrativas e docentes da instituição, junto aos caminhantes e corredores.

“O primeiro dia ocorreu tudo da melhor maneira possível. Tivemos a corrida, começamos com as modalidades de futsal, vôlei, handebol e futebol Society. Estamos animados com mais modalidades começando hoje e se Deus quiser vai ser um sucesso”, avalia o gestor dos jogos, Fernando Aparecido da Silva Monzani, responsável pela arbitragem e montagem das tabelas, que anunciou uma atualização no encerramento das competições para esta sexta-feira, dia 5.

Modalidades

Em disputa coletiva estão as modalidades esportivas futsal, futebol society, voleibol, basquetebol, handebol, natação (revezamento 4×25 metros livre masculino e feminino), atletismo (revezamento 4 x 100 metros) e biribol.

Já as individuais são atletismo (100m, 400m e 1.200 metros, arremesso de peso e salto em distância), damas, xadrez, jiu-jítsu absoluto, natação (50 metros), tênis de mesa e Corrida e Caminhada 5k (Caminhada Noturna, Corrida Noturna (Comunidade) e Corrida Noturna (Delegações).

As competições de biribol e tênis de mesa serão realizadas na noite desta quarta-feira, dia 3, no Centro do Professorado Paulista – sede regional Adamantina (CPP). Já as provas de atletismo, dia 4, serão na área da Associação Cultural Recreativa e Esportiva de Adamantina (ACREA).

A programação completa pode ser acessada na página unifai.com.br/portal/junifai/. A tabela dos jogos de 2 de maio está disponível em www.unifai.com.br/portal/junifai/adm/arquivos/186.pdf.