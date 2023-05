FAI responde sobre medidas tomadas quanto aos problemas estruturais do Bloco V

Em sessão ordinária realizada na Câmara Municipal, vereadores relatarem em sessão ordinária problemas estruturais no Bloco V no Câmpus II no Centro Universitário de Adamantina (FAI)– o último a ser construído e que foi inaugurado no dia 1º de junho de 2021 –, como ‘revestimento do teto caindo, piso deslocando, infiltrações de água, forte odor entre outros’. Diante dos relatos, no começo desta semana o Jornal Folha Regional solicitou um posicionamento da instituição de ensino a respeito do caso.

Na resposta encaminhada à reportagem na terça-feira (25) por meio do Departamento de Comunicação, a FAI afirma todas as comunicações de avarias e problemas no prédio foram vistoriadas, anotadas em relatório, fotografadas e vêm sendo acompanhadas. Também confirmou a existência das falhas indicadas pelos legisladores. “Estes problemas existem, porém, são pontuais. Embora haja algum incômodo ou transtorno, isso não impede as atividades. A equipe de manutenção não realizou os reparos porque a Instituição pleiteia a garantia da obra”.

Ainda de acordo com as informações passadas ao FR, a empresa contratada na gestão anterior para execução da construção do Bloco V é a Construtora Alpha Vitória, de Fernandopolis/SP.

Outra medida já adotada pelo Centro Universitário de Adamantina foi acionar a empreiteira responsável pela obra. “A notificação foi enviada no último dia 21 de março e, logo, a empresa entrou em contato para agendar a vistoria no local, o que ocorreu no dia 29 de março, com a presença de representantes da construtora, do diretor da Divisão Administrativa e do encarregado do Setor de Manutenção do Centro Universitário”.

Após esse procedimento, a FAI revelou que “a construtora enviou no dia 10 de abril a resposta oficial à Notificação, elencando os itens que considera de sua responsabilidade serem reparados e os itens sobre os quais aponta outras justificativas.” Agora, o documento está sendo analisado pela Instituição, “que avalia a contratação de um laudo de vistoria de engenharia para apontar seguramente as origens e causas das patologias da obra e suas respectivas responsabilidades.”

Vale lembrar que o Bloco V no Câmpus II é o que abriga a estrutura do curso de Medicina, uma vez que conta com salas de aula e laboratórios especializados para os cursos das áreas Biológicas e de Saúde.