Intervenção em Cartório de Adamantina mobiliza PM e oficiais de Justiça

A responsável foi afastada e intervenção pode durar até 90 dias



O cumprimento de uma ordem de intervenção judicial determinada pela juíza de direito Dra. Ruth Duarte Menegatti (corregedora permanente e titular da 3ª Vara), ocorrido na manhã de hoje no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições (localizado próximo da Matriz de Santo Antônio, na Praça Dom Henrique Gelain), mobilizou um grande aparato de policiais militares e oficiais de justiça na manhã desta terça-feira (2) em Adamantina.

O cumprimento da decisão chamou a atenção de populares e pessoas que se encontravam nas proximidades do local, devido ao grande aparato contando com viaturas.

De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Estado, a medida foi tomada com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no local.

“Com o objetivo de apurar possíveis irregularidades apresentadas no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Adamantina, a juíza corregedora permanente Ruth Duarte Menegatti decretou, hoje (2), intervenção nessa unidade, instaurou procedimento administrativo e determinou o afastamento por 90 dias, da oficial responsável, com comunicação à Corregedoria Geral da Justiça (item 28 do Capítulo XXI das Normas Extrajudiciais, c.c. o art. 36 da Lei 8.935/94)”.

Mesmo com a intervenção no cartório, as atividades e o atendimento ao público seguem sendo realizados normalmente.

OUTRO LADO

Em sua reportagem, o Siga Mais, informou que “tentou contato no cartório, visando obter da responsável a sua versão para o caso. Por estar afastada, por ordem judicial, a mesma não estava pelo local. Uma funcionária disse não estar autorizada a informar o telefone da mesma”.

Na sequência a reportagem (Siga Mais), enviou mensagem privada ao perfil da responsável, no Instagram, oferecendo espaço para que se manifeste. Até o fechamento do conteúdo e sua publicação, nenhum retorno havia sido recebido.