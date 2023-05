Cultura e Turismo de Adamantina divulga agenda de maio

A Prefeitura do Município de Adamantina, através da Secretaria de Cultura e Turismo, divulga a programação de eventos para o mês de maio.

Já no primeiro dia útil do mês, terça-feira (2), Adamantina foi escolhida para receber o curso presencial da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado “Mobilização de Recursos, Projetos Culturais e Soluções Digitais: Oportunidades para Bibliotecas”, com Beth Ponte. O curso obteve 40 inscrições de profissionais de toda a região.

Na quinta-feira (04), na Biblioteca Pública Jurema Citelli acontece o lançamento do livro “Gratidão Gera Milagres – Maternidade e Fé”, da escritora Luciana Azevedo.

Ainda nesta semana, na sexta-feira (5), na Praça Élio Micheloni, o Projeto Bom de Nota, Bom de Dança, faz a apresentação do evento Dança da Praça.

No sábado (6), mais uma versão da tradicional Camaleão Feira de Artes, Diversidade e Gastronomia, no Parque Caldeira.

De 8 a 12 de maio, vernissage e exposição “Árvores”, de Maurício Noda na Biblioteca Pública Jurema Citeli.

Dia 19 de maio, mais uma versão da Caravana Cultural, com local ainda a ser definido.

No sábado (dia 20), acontecerá o workshop teatral “Conhecendo a História da Comédia Dell Arte, com Cinthia Scoriza com 50 vagas. O evento terá às 19 horas sua finalização com apresentação da peça “Uma viagem pela Comédia Dell Arte”, na Praça Élio Micheloni.

E o mês de eventos acaba no dia 28 de maio com mais uma versão do Domingo no Parque repleto de ações culturais, esportivas, sociais e de saúde, no Parque dos Pioneiros, a partir das 16 horas.