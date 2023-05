Briga de casal no Jardim Brasil acaba com um homem preso por tráfico e mulher ferida

O ex-comandante da 1ª Companhia do 8º Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) em Presidente Prudente, o Capitão PM Eder Mazzini Bressan foi homenageado pela corporação nesta quinta-feira, 27 de abril. A honraria foi entregue pelas mãos do Capitão PM Ramos, na solenidade de comemoração do quarto aniversário do Batalhão, que foi celebrado na sede do Comando de Policiamento do Interior (CPI-8).

O grupo foi instalado em 11 de abril de 2019. E, neste primeiro ano (2019/20), o comando foi do Capitão PM Bressan, que hoje responde pela 2ª Cia de PM de Adamantina.

A área de abrangência do CPI-8 compreende 67 municípios do Oeste paulista, com população estimada em 1,2 milhão de habitantes. Conta com Batalhões em Presidente Prudente, Assis, Presidente Venceslau e Dracena.

O 8º Baep atua nessa mesma área, em ocorrências de alta complexidade ou de grande envergadura, tais como reintegração de posse e controle de rebeliões em penitenciárias.