Após fuga, carro capota e espalha mais de 210 quilos de maconha em rodovia de Palmital

No início da noite desta quinta-feira (27/04) A Polícia Civil de Adamantina, em atuação da Delegacia de Investigações Gerais – DIG e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE, recuperou uma moto furtada na região central da cidade. A subtração ocorreu no período da tarde de hoje.



Os investigadores tomaram conhecimento do furto no final da tarde e agiram rapidamente em diligências para localização do autor do crime e para recuperação da motocicleta.





Durante as investigações os policiais identificaram o indivíduo, um homem de 18 anos, morador da Vila Jamil de Lima. O autor foi localizado em sua residência, e confessou que furtou a motocicleta no centro de Adamantina. No local foram localizadas e apreendidas as roupas que o autor utilizava no momento do crime.



Ainda durante as diligências os investigadores localizaram a moto em uma estrada de terra na Vila Industrial, que ainda estava com o capacete utilizado para o furto. A motocicleta recuperada foi apreendida pela Polícia Civil e restituída ao proprietário.



O autor do crime foi conduzido à sede da DIG/DISE, onde o Delegado de Polícia ratificou a prisão em flagrante do indivíduo, que responderá pelo crime de furto. Em seguida o homem foi transferido para a Cadeia Pública de Adamantina.