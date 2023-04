Delegada de Adamantina realiza palestra em escola

Na manhã desta sexta (28) a Excelentíssima Delegada de Polícia, Drª Laíza Fernanda Rigato Andrade, ministrou palestra na Escola Cristã de Adamantina com o tema “Bullying”.



O evento compõe um ciclo de palestras realizados pela Polícia Civil em instituições de ensino públicas e privadas, visando à prevenção de violência e proteção de crianças e adolescentes por meio de ambientes de aprendizagem seguros e inclusivos.



A apresentação teve como alvo alunos do 3º ano do ensino médio, onde foram tratadas questões envolvendo condutas consideradas como bullying e suas consequências, visando à conscientização dos alunos com relação aos efeitos deletérios de tais práticas, bem com as implicações cíveis e penais.



A Polícia Civil convida os pais e colaboradores das unidades de ensino a participarem da segurança de suas instituições de ensino, podendo buscar orientação policial em qualquer unidade mais próxima da Polícia Civil ou por meio do telefone 197.