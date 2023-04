Domingo no Parque leva ações de cultura, esportes, sociais e de saúde para o Parque dos Pioneiros

Domingo, 30 de abril, a partir das 16h30, a Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo; Esportes, Lazer e Recreação; Saúde e, ainda, o Fundo Social de Solidariedade, promove mais uma edição do Domingo no Parque.

A programação traz ações culturais, esportivas, sociais e de saúde. Tem ainda shows com Beto Munhoz, Big Band Adamantina e Toninho Circo Show. Haverá a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

O Domingo no Parque foi criado com o objetivo de levar lazer e entretenimento de forma gratuita para toda a população em um local que é considerado como um dos pontos turísticos da cidade, que é o Parque dos Pioneiros.

Obras no local

Recentemente, tiveram início as obras para construção de cinco quiosques. Os recursos são provenientes do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens, mais contrapartida municipal.

O convênio firmado com o Governo Estadual por meio da Secretaria de Turismo e Viagens, contempla o repasse de 615.073,96 mais a contrapartida de R$136.021,81, totalizando o valor de R$ 751.095,77.

Essas edificações serão executadas em alvenaria, tendo todo o revestimento em piso e paredes, instalações hidráulicas, instalações elétricas, rede de esgoto. A obra ainda contempla a construção de deck em estrutura metálica, com assoalho em madeira e um acesso em calçada aos banheiros existentes.