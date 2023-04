12 empresas foram habilitadas para as próximas fases em processo licitatório que visa concessão de terrenos pela Prefeitura de Adamantina

A adamantinense Jaque Nunes, que atua profissionalmente no futebol de salão pela equipe do Stein Futsal, de Cascavel (PR), está entre as 15 atletas convocadas nesta segunda-feira (24) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para integrar o elenco da Seleção Brasileira Feminina de Futsal que vai disputar o Torneio Internacional de Futsal Feminino de Xanxerê/Futsal Nations Cup, que tem início dia 7 de maio em Xanxerê (SC).

Em seu perfil no Instagram, a atleta comemorou o novo desafio. “Feliz e grata por essa grande oportunidade, uma honra representar nossa seleção brasileira de futsal”, escreveu. “Toda honra e toda glória a ti senhor”, completou. Ela também expressou agradecimentos ao Stein, onde está desde o final de 2020.

A convocação foi feita pelo técnico da Seleção Brasileira Feminina, Wilson Sabóia, na sede da CBF.

ORIGEM NO FUTSAL EM ADAMANTINA

Jaque Nunes joga futsal desde os nove anos de idade, como mostrou o SIGA MAIS em janeiro de 2021, em uma reportagem sobre a contratação da atleta adamantinense pela equipe do Stein, ocorrida no final do ano anterior, em 2020. “Nasci olhando os meninos jogarem na escola, na rua, na televisão, sempre curiosa para aprender, para brincar com a bola, chutar, fazer igual eles faziam”, lembra. “Ficava encanta vendo eles jogarem”, disse.

Em Adamantina, Jaque estudou nas escolas Teruyo Kikuta e Helen Keller. Ela treinava inicialmente no campo de grama do Jardim Brasil, com os meninos, juntamente com o professor Ricardo Andradina. Treinava com os meninos, também, na quadra de futsal do Ginásio de Esportes, com o professor Rafael Mortari. E ainda no Estádio Municipal, com o professor Luís Otávio. “Jogos e treinos era todos com meninos. Somente eu de menina no meio deles”, lembra.

Sua primeira oportunidade fora de Adamantina surgiu aos 13 anos de idade – quatro anos após ter iniciado no esporte – quando foi fazer um teste no clube Balcam, em Balneário Camboriú (SC). Depois disso, integrou o elenco de Itajaí (SC) em 2014, da equipe Balcam, em Camboriú, de 2015 a 2018, e do Female Futsal, de Chapecó (SC), nos anos de 2019 e 2020.

No final de 2020 passou a defender a camisa do paranaense Stein, de Cascavel. “Fico muito feliz em fazer parte desse grande clube. Acredito que eles me contrataram porque acreditam no meu trabalho e no meu potencial. Espero contribuir dentro das quatro linhas, e fazer uma grande temporada”, comemora.