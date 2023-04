Adamantina supera dois mil casos confirmados de dengue

Todas as unidades básicas de saúde estão aplicando o imunizante

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a imunização com a bivalente contra a COVID-19 já está sendo aplicada como dose de reforço para todas as pessoas com 18 anos ou mais. Todas as unidades básicas de saúde estão aplicando o imunizante das 8h às 16h.

O município recebeu a nota técnica do Ministério da Saúde que orienta a aplicação para todo esse público.

De acordo com as recomendações trazidas no documento, a imunização foi ampliada devido a disponibilidade de doses e a oportunidade de atualizar a resposta imunológica da população diante das novas variantes da COVID-19.

Pode receber a vacina bivalente qualquer pessoa que tenha tomado pelo menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário ou que já tenha recebido de forma prévia qualquer vacina COVID-19 monovalente como dose de reforço.

O intervalo recomendado entre uma dose e outra é de pelo menos quatro mesmo.