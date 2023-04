SELAR divulga tabela dos jogos da 60ª edição do Torneio da Liberdade – Dia do Trabalhador

Com a publicação na imprensa oficial do Extrato do Primeiro Termo de Aditamento do Contrato nº 101/2022, a Prefeitura de Adamantina concedeu prazo de mais 90 dias para a empresa VBE Engenharia e Consultoria Ltda. promover a renovação da iluminação existente na Praça Élio Micheloni (jardim central).

A melhoria faz parte das obras de revitalização do local, viabilizadas por meio de processo licitatório na modalidade tomada de preço nº 09/2022.

De acordo com o documento publicado, o novo período do contrato tem validade até o dia 22 de junho de 2023. Apesar da prorrogação do prazo, o valor do contrato assinado entre o Município e a empreiteira permanece inalterado, ou seja, os mesmos R$ 105.108,30.

A previsão da Prefeitura é inaugurar todas as obras de revitalização promovidas no jardim central durante a programação festiva deste ano do aniversário de Adamantina, comemorado dia 13 de junho.