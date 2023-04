Motociclista morre após se envolver em acidente com carro em rodovia de Porto Feliz

Na noite de terça-feira (18) no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo de Adamantina, as equipes Sub-13 e Sub-15 da SELAR/ Adamantina jogando pela Copa AMNAP Categorias Menores de Futebol de Campo, entraram em campo para enfrentrar as equipes de DEL de Pacaembu.

Nos dois compromissos os times adamantineses sairam vencendores. No primeiro no Sub – 13, goleada adamantineses por 5 a 1, com os gols marcados por Henrique, Luca Scarpari, Pedro Henrique, Gabriel Golfeto, Kayque Clementino (1 gol cada). Já no segundo, vitória por 1 a 0, gol marcado por Lucas Manoel.

SELAR

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação parabeniza os atletas e pais e o novo trabalho desenvolvido pelos profissionais de Educação Física com registro no CREF – Conselho Regional de Educação Física Luís Fernando (Lú- Foto), Ricardo Nascimento (Andradina) e Rafael Mortari.

– Na foto, o lateral esquerdo Hiago , do Sub – 11, da Selar /Adamantina