Entregador sofre queimaduras graves após ter carro destruído por fogo

Um entregador de 29 anos sofreu queimaduras graves pelo corpo depois de ter o carro destruído por um incêndio na noite desta última segunda-feira, (24/04/2023), na rodovia João Neves, que liga Cedral a Potirendaba (SP).

Segundo informações de familiares, Vinicius Alves de Souza voltava de Potirendaba, junto com a esposa, quando, próximo ao trevo de Cedral, começou a notar uma fumaça no motor do veículo. Ao abrir o capô para tentar apagar o fogo, as chamas se espalharam e acabaram atingindo Vinicius.

O carro ficou completamente destruído pelo incêndio e Vinicius foi socorrido para o Pronto Socorro de Cedral com queimaduras nos braços e também nas pernas. Na manhã desta terça (25) ele ainda permanecia internado na unidade esperando por uma vaga em um hospital da região.

A Gazeta questionou a Secretaria de Saúde de Cedral sobre a regulação do paciente e aguarda um posicionamento.