Adamantina foi sede da abertura da Copa AMNAP de Futsal

A Secretaria de Esportes Lazer e Recreação (SELAR) através do secretário Ronaldo Pereira Dutra “Tuiuiú” e do diretor Luciano Netto divulgou nesta terça-feira, dia 25, a tabela da 60ª Edição do Torneio da Liberdade – “Torneio do Trabalhador” que será realizado no dia 1ºde Maio, quando é comemorado o dia mundial do trabalho.

A competição que terá a participação de quatorze equipes será realizada na segunda-feira, dia 1º, no Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo e terá início a partir das 8h15 com os seguintes jogos, confira:

1º Jogo: Motoristas e Office Boys X Serventes/Pedreiros

2º Jogo – 8h30: Comerciários/ Moto Boys X Informática/ Marceneiros

3º Jogo – 9h00: Servidores Gerais/ Mecânicos X Balconistas/ Cobradores

4º Jogo -9h30: Eletrônicos/ Agentes Penitenciários X Pacoteiros/ Entregadores

5º Jogo -10h00: Industriários/ Vendedores X Administrativos/ Manutenção

6º Jogo – 10h30: Entregadores/ Gestores X Pintores / Serviços Gerais

7º Jogo – 11h00: Auxiliar de Limpeza/ Barbeiros X Jovem Aprendiz / Universitários

JOSÉ MÁRIO

O Torneio da Liberdade foi idealizado pelo jornalista e radialista José Mario Toffoli (Grupo Jóia de comunicação) em 1962, com objetivo de incentivar o esporte e unir os funcionários de diversas empresas e classes trabalhistas de Adamantina em uma confraternização esportiva.

– Na foto, o idealizador José Mário e o Secretário de Esportes Ronaldo Dutra, da SELAR.