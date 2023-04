Rodada movimentou partidas da Copa AMJARB de Adamantina no Jardim Brasil

Evento na CAMDA trará perspectivas e resultados do programa Milho+SP

O Secretário de Agricultura e Abastecimento do Governo do Antônio Júlio Junqueira de Queiroz estará nesta segunda-feira (24) em Adamantina.

A secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado e os presidentes das empresas Corteva Agriscience, Valtra e Yara Brasil, apresentarão o evento denominado “Programa Milho+SP”.

Na ocasião, serão apresentadas as perspectivas e os resultados do programa que possui a aspiração de tornar o Estado de São Paulo autossuficiente na produção de milho, impactando mais de 100 mil agricultores do noroeste de São Paulo.

O evento será realizado em Adamantina, nesta segunda-feira, dia 24 de abril de 2023, nas instalações da CAMDA (Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina), com início às 10h00, na sede da cooperativa e posteriormente No Clube de Campo da cooperativa localizada na Rod. Comte. João Ribeiro de Barros.

Apesar do Brasil ser o 3º maior produtor de milho do mundo, o estado de São Paulo apresenta um déficit anual estimado de 5 milhões de toneladas para suprimento de cadeias locais de produção. Este déficit é suprido majoritariamente pela produção dos estados do Centro Oeste do Brasil, encarecendo os custos logísticos. Adicionalmente, o aumento das exportações, principalmente impulsionadas pela China, ocasionará uma pressão na competividade interna pelo grão, colocando as cadeias que utilizam o milho como principal insumo em risco.

O programa Milho+SP é uma parceria pública e aprovada para oferecer ao agricultor do estado de São Paulo um ecossistema de produção para o cultivo do milho com tecnologia e manejos que entregam alta produtividade de hectare.

O objetivo do programa é promover a produção anual de 11 milhões de toneladas em 2023, impactando 100 mil produtores e 1 milhão de hectare na região noroeste do estado de São Paulo, com inclusão socioeconômica de agricultores de pequenas propriedades, localizados em regiões agronomicamente desafiadoras.