Ônibus da Andorinha colide na traseira de caminhão perto de Franca

O SP CAP deste domingo, 23 de abril, sorteou nesta manhã as dezenas do 1º prêmio de 10 mil reais, 2º prêmio de 10 mil reais, 3º prêmio de 10 mil reais e no 4º prêmio de 350 mil reais, além de 50 ganhadores do Giro da Sorte de R$ 1.500,00.

Emitido pela Capemisa, o SP CAP é um Título de Doação Premiável, e você contribui para a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente, através da cessão do direito de resgate do seu Título, gerando recursos que ajudarão a proporcionar assistência médica, hospitalar e social dos portadores de câncer da região de Presidente Prudente.

Veja abaixo o resultado divulgado do SP CAP desta edição Nº 042:

PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO

1º) 197.400 FRANKLIN TRIPOLONE – OSVALDO CRUZ

PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO

2º) 039.593 CARLOS LEONARDO GASPAR – MARTINÓPOLIS

PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO

3º) 190.065 ROZIMEIRE DA SILVA PUGA – QUATÁ

020.360 CLÍCIO APARECIDO DUARTE MENDES – PRESIDENTE EPITÁCIO

PRÊMIO – R$ 350 MIL EM DINHEIRO

4º) 352.780 FERNANDO PEREIRA LOPES – QUATÁ

Giro da sorte – Prêmios de R$ 1.500,00

01º) 084.910 – SILVIA REGINA DIAS DE OLIVEIRA – PRESIDENTE EPITÁCIO

02º) 022.147 – ANTÔNIO NUNES – GARDÊNIA

03º) 141.392 – JAIME MARQUES – RANCHARIA

04º) 122.092 – EUCINEIA B. BASSANI – DRACENA

05º) 269.891 – WALTER EIJÉ I. – ALTO ALEGRE

06º) 222.247 – ADRIANO SÉRGIO P. DE FARIA – PENÁPOLIS

07º) 221.742 – MARIA INÊS PESTILE ORTIZ – PENÁPOLIS

08º) 342.928 – MARCELO DOS SANTOS BARBOSA – ESTRELA DO NORTE

09º) 340.176 – ISABEL FALKI CARDOSO KAMIO – TUPI PAULISTA

10º) 052.235 – RAFAEL KENEDY LORENÇON – GUARARAPES

11º) 149.383 – LEDA FÁTIMA SCHIANI – ARAÇATUBA

12º) 272.483 – GODOFREDO PEREIRA – MIRANDÓPOLIS

13º) 236.935 – CLAUDIO ANTONIO PEREIRA – BIRIGUI

14º) 097.659 – MARIA F. DOS S. BOLONHIN – MONTE CASTELO

15º) 254.363 – OSVALDO P. SANTO – IRAPURU

16º) 326.920 – GUSTAVO CESAR LEITE – PRESIDENTE VENCESLAU

17º) 030.689 – JULIANA MADALENA MACEDO – NOVA GUATAPORANGA

18º) 358.025 – SIMONE BARBADO PELEGRINO – JUNQUEIROPOLIS

19º) 276.231 – ANA MARIA AFONSO – CAIABU

20º) 320.731 – ALINE RIBEIRO SOBRINHO – ARAÇATUBA

21º) 324.999 – Debora Coelho – PRESIDENTE VENCESLAU

22º) 122.809 – ELCIO APARECIDO MENDES – JUNQUEIRÓPOLIS

23º) 109.280 – MANUEL DA LUZ CORDEIRO – MARTINÓPOLIS

24º) 034.374 – FÁTIMA LUZIA MOREIRA DOS SANTOS – RANCHARIA

25º) 320.114 – Alessandro Moreira Da Silva – PRESIDENTE PRUDENTE

26º) 185.668 – MARCELO GOMA – ANDRADINA

27º) 335.013 – CLAUDEMIR APARECIDO DEL BIANCO – ANDRADINA

28º) 000.703 – WALTER ZIRONETI – OSVALDO CRUZ

29º) 341.603 – LEILA CRISTINA COSTA RODRIGUES – OSVALDO CRUZ

30º) 165.899 – LUDMILA FERREIRA PINOCCHI – CLEMENTINA

31º) 285.061 – JOSE R. COSTA – PRESIDENTE PRUDENTE

32º) 258.807 – MURILO AFONSO BATOCHI – OSVALDO CRUZ

33º) 332.578 – RAFAEL BERGAMINI – PRESIDENTE PRUDENTE

34º) 342.577 ADRIANO GIMENEZ FERREIRA – PENAPOLIS

35º) 210.854 RENATO PIRES DA SILVA – HORTOLÂNDIA

36º) 100.422 ANDRÉIA ALVES DA SILVA – PENÁPOLIS

37º) 316.670 PEDRO LUIS SPINELLI – ÁLVARES MACHADO

38º) 146.965 – CLEUZA MACIEL VIEIRA – PRESIDENTE PRUDENTE

39º) 114.703 – ALEXANDRA AP. TOBIAS FELIZARDO – DRACENA

40º) 072.323 – IZABEL C. S. YAMASHIRO – ARAÇATUBA

41º) 121.427 – JOSE CICERO DA SILVA – PRESIDENTE EPITACIO

42º) 245.310 – BENEDITO LAURINDO – MARTINÓPOLIS

43º) 147.000 – BENTO MORENO MUNHOZ – PRESIDENTE PRUDENTE

44º) 352.511 – FATIMA APARECIDA COQUI ALVES – ARAÇATUBA

45º) 080.416 – BENTO BAVARELLI – ARAÇATUBA

46º) 327.824 – LEANDRA S. BRIZUELA POLIDORO – SANTA MERCEDES

47º) 260.053 – FIDELCINA DE CARVAHO SELEGUINI – ILHA SOLTEIRA

48º) 282.008 – FABIO BRUNO DA SILVA – MONTE CASTELO

49º) 276.613 – GERSON DAMES – PRESIDENTE VENCESLAU

50º) 186.790 – JOSE CARLOS DOS SANTOS – BIRIGUI