Medidas apontadas em reunião preveem eliminar mau cheiro em Adamantina

Na semana passada houve uma reunião no gabinete do Paço municipal entre representantes das Prefeituras de Adamantina e de Lucélia com diretores da Patense, empresa instalada na Cidade joia e que transforma produtos de origem animal não comestíveis em valor para várias cadeias produtivas – uma espécie de reciclagem animal. O tema do encontro foi o mau cheiro que se espalhou pelas duas cidades nas últimas semanas, oriundo do transporte e processamento das matérias-primas utilizadas pela referida indústria.

Os intermediadores da conversa na busca de soluções foram o prefeito adamantinense Márcio Cardim e o gerente da empresa Marcelo Martins.

Uma primeira medida já tomada, segundo o chefe do executivo, foi o desvio da passagem dos caminhões para uma vicinal entre Adamantina e Lucélia, que objetivou evitar o trafego dos veículos carregados dentro da cidade.

“Ações diversas estão sendo realizadas dentro da companhia, como melhoria do nosso processo, implementação de novas máquinas, ajustes de veículos, instalação de BioFiltro onde com certeza a eliminação do cheiro será sucesso. Já estamos há 17 dias com algumas ações de melhoria que já surtiram efeito positivo e não se sente mais odor. Desde a vinda para Adamantina, 10 anos atrás, estamos em constante evolução e progresso, que é o nosso lema”, revelou o responsável pela Patense.

Do lado de Adamantina, participaram da reunião ainda a vice-prefeita Dinha Santos Gil, o secretário de gabinete Gustavo Rufino, o secretário de planejamento João Vitor Marega, engenheiros Rodrigo e Vinicius e o presidente da Câmara, Aguinaldo Galvão. Já da Capital da Amizade, estiveram presentes os secretários municipais de Meio Ambiente, Administração e de Obras.

De acordo com as autoridades, a empresa relatou ter investido aproximadamente R$ 7 milhões para a compra do BioFiltro e também para a adequação dos caminhões que fazem o transporte dos materiais.