Homem, cavalo e cachorra morrem após caminhão bater em carroça em rodovia de Penápolis

“Pois seja feita a vontade de Deus. Mil vidas eu tivesse, mil vidas eu daria pela libertação da minha pátria!” (Joaquim José da Silva Xavier/Tiradentes)

Sérgio Barbosa (*)

Nada mais interessante do que uma DATA, ainda, denominada de CÍVICA, para isto e mais aquilo, ainda mais em terras PROVINCIANAS com suas MENTES MEDÍOCRES…

Na realidade, os fatos relacionados com este tal de 21 de abril, apesar dos pesares, bem como, pode ser que sim, pode ser que não, ainda muito pelo contrário, vem de encontro com aquela turma da DIREITA VOLVER…

Também, nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tudo é possível, até mesmo o IMPOSSÍVEL, tendo em vista que existe um verdadeiro JARDIM ZOOLÓGICO e ponto quase final…

O lamentável é que por aqui, os/as DITOS/AS CUJOS/AS estão circulando de um lado para o outro, todavia, ainda bem que existe aquela MINORIA que está sempre em ESTADO DE ALERTA para muitos DESENCONTROS com tais MENTES MEDÍOCRES…

Mesmo assim, cada qual deve saber por onde sair ou entrar, tendo em vista que tudo pode ser o que nunca foi, haja vista o resultado das últimas eleições, quando os resultados demonstraram que MILHÕES de VOTOS atestaram o APOIO ao GENOCIDA que perdeu, entretanto, os/as PROVINCIANOS/AS reforçaram tal APOIO com quase 80% dos votos ao BOZZONARO com seus COISOS com COISAS…

Mas, voltando ao 21 de ABRIL, isso mesmo, diz a HISTÓRIA OFICIAL que era um LIBERTADOR em nome disto e daquilo, porém, TODO CUIDADO É POUCO com tais registros históricos mediados pelos eternos VENCEDORES em todas as áreas do conhecimento humano…

De um jeito ou de outro, como escrevi acima, CADA QUAL deve saber sobre isto e mais aquilo, porém, como sempre, TODO CUIDADO É POUCO em terras PROVINCIANAS…

No próximo ano, estarão ocorrendo ELEIÇÕES nos quatro cantos deste PAÍS DO FAZ DE CONTA para PREFEITOS/AS e VEREADORES/AS, por isso, talvez, mais aquilo, tudo pode acontecer e o pior, sem mais e com muito menos para todos os lados de um mesmo lado, ou seja, do eterno SENSO COMUM…

O interessante que acaba sendo até mesmo FORA DE QUESTÃO neste CENÁRIO PROVINCIANO, pode estar de acordo sendo um DESACORDO e considerando sempre aquele outro dito mais do que popular, a saber: MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Que as denominadas MENTES MEDÍOCRES, também, venerados/as como PATRIOTÁRIOS/AS com sintomas de IDIOTÁRIOS/AS, possam buscar o outro lado da HISTÓRIA para muitas aproximações com a REFLEXÃO CRÍTICA neste TEMPO NOVO TEMPO que se chama hoje…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

____________________________

(*) jornalista diplomado.

