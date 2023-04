Energisa realiza procedimentos que trarão melhorias para moradores de Adamantina, Lucélia e Pracinha

A Energisa Sul-Sudeste segue com um cronograma de obras e manutenções no sistema elétrico, visando melhorar a qualidade da energia que chega aos clientes. Neste fim de semana, o procedimento previsto deve beneficiar diretamente os moradores de Adamantina, Lucélia e Pracinha. A rede elétrica que abastece essas localidades passará por procedimentos técnicos de melhorias e manutenções.

De acordo com a concessionária, as equipes estarão empenhadas nos serviços desde as primeiras horas da manhã deste domingo (23). Considerando os protocolos técnicos e o fato de que os trabalhos devem executados com a garantia da segurança dos profissionais, do sistema elétrico e também da comunidade, a empresa precisará realizar curtas interrupções no fornecimento de energia. É importante ressaltar que cada uma dessas interrupções deve durar menos de três minutos.





Nos três municípios as interrupções de energia devem ser sentidas pelos moradores em dois horários: em um momento entre 7h30 e 7h45, e depois mais tarde, entre 12h e 12h15.

A Energisa reforça que as curtas interrupções, de menos de três minutos, estão previstas apenas para esses locais e nos horários especificados. Em caso de necessidade, os clientes podem entrar em contato com a distribuidora pelos seguintes canais: