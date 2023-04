Copa AMJARB de Adamantina terá rodada adiada nesta quinta-feira na CECAP

Após o primeiro contato com a idealizadora da Feira da Mulheres Empreendedora, Grazi Coutinho, que atua no CREAS em Campinas e teve a iniciativa com o objetivo de ajudar as mulheres que são vítimas de violência, a equipe do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) de Adamantina, órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social, está em Campinas para conhecer o Centro de Referência Apoio à Mulher (CEAMO).

O CEAMO é um espaço destinado a prestar acolhimento e atendimento humanizado às mulheres em situação de violência, proporcionando atendimento psicológico e social e orientação e encaminhamentos jurídicos necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher.

Na oportunidade, a equipe de Adamantina receberá uma capacitação sobre o trabalho que é desenvolvido. Além disso, serão recebidas no gabinete da Secretaria de Assistência Social, Vandecleya Moro.

“Esse contato é de extrema valia para o aprimoramento das ações que já temos desenvolvido com as nossas atendidas e, ainda, a criação de outras iniciativas para oferecer um atendimento completo”, afirma Rosana Turíbio, diretora do CREAS de Adamantina.