Confira a programação cultural que acontece no final de semana em Adamantina

Com o objetivo de conhecer as atividades já desenvolvidas pela Casa Afro de Adamantina que está em funcionamento desde novembro do ano passado, o município recebeu a visita de representantes do Conselho de Equidade Racial e da Casa Afro de São José do Rio Preto. Eles também estiveram na Secretaria de Cultura e Turismo;

As trocas de informações foram importantes e estabeleceram boas conexões no trabalho em prol da cultura, inclusão social e racial no interior de São Paulo.

De acordo com Meire dos Santos Cunha, responsável pela Casa Afro em Adamantina, a região tem muito a ganhar com o trabalho realizado pelas casas.

Desde a sua abertura, o local já recebeu diversas atividades como Feira Afro Indígena, Semana da Conscientização Negra, entre outras.

Para este mês, integra a programação da Secretaria de Cultura e Turismo, a realização da Feira Afro que acontecerá no dia 29 de abril, das 15h às 21h, com um tributo aos 40 anos da morte da cantora Clara Nunes. A Casa Afro Adamantina funciona no antigo Centro Comunitário do Jardim Primavera.