Câmara pede contratação de médicos e enfermeiros para o Pronto Socorro Municipal

Uma maior agilidade no atendimento no Pronto Socorro, anexo à Santa Casa de Misericórdia de Adamantina, foi tema de cobrança feita na última sessão ordinária da Câmara Municipal, causada por reclamações recebidas dos usuários do local.

Por meio da Indicação nº 130/23, os vereadores Antônio Leôncio ‘Bigode da Capoeira’, Cid Santos e Rafael Pacheco, solicitaram que a Prefeitura de Adamantina promova estudos juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde no sentido de viabilizar a contratação de mais dois médicos e enfermeiros para o PS.

De acordo com os autores do pedido, “os profissionais existentes para o atendimento não têm sido suficientes para a grande demanda, deixando os pacientes esperando por muito tempo para serem atendido.”

A Indicação foi apresentada no plenário da Câmara e contou com o apoio dos demais vereadores. Depois, o documento legislativo foi enviado ao poder executivo para análise possível tomada de providência.