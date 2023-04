Prefeitura de Adamantina abre licitação para contratação de mão de obra e hora-máquina para construção de duas pontes

Execução da obra será a ponte da Usina de Lixo – Estrada ADM 445, Córrego Tocantins e Ponte Ribeirão dos Ranchos, ADM 353, Estrada Vicinal Geraldo Jordão

A Prefeitura de Adamantina abriu licitação com o objetivo de fazer a contratação de empresa especializada para execução de mão de obra e hora-máquina para construção de duas pontes em gabião, sendo ponte Usina de Lixo – Estrada ADM 445, Córrego Tocantins e Ponte Ribeirão dos Ranchos, ADM 353, Estrada Vicinal Geraldo Jordão.

Os envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas deverão ser entregues, fechados, até o dia 04 de maio de 2023, às 8h45, na Secretaria de Finanças, 3º andar, do Paço Municipal

A abertura dos envelopes “habilitação” e “propostas” acontecerá no dia 04 de maio de 2023, às 9h, na Sala de Reuniões da Procuradoria Geral do Município, situada na Rua Osvaldo Cruz nº 262, 4º andar, no Paço Municipal. O valor estimado da licitação é de R$602.443,12.

Para participar da licitação, a licitante interessada deverá fazer o cadastramento prévio obrigatório até o dia 28 de abril às 17h30 no Departamento de Licitações (3º andar da Prefeitura do Município de Adamantina)

Toda a documentação necessária está disponível no site www.adamantina.sp.gov.br na aba Atos Municipais, opção Licitações. Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas pelos telefones (18) 3502 9010 e 3502-9045 de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30.