HOSPITAL VETERINÁRIO CEVAP celebra seus 25 anos

Uma das mais tradicionais drogarias da Cidade Joia, a Drogaria Adamantina está sob nova direção e apresentou aos clientes e amigos algumas novidades.

Dárcio e dra. Érica são os novos “comandantes” do negócio e entre as várias inovações, apresentaram aos clientes a exclusiva linha Pura Vida que é a melhor linha de suplementos do Brasil com a mesma qualidade dos internacionais.

Outro diferencial, é que a Drogaria Adamantina é a única a contar com nutricionista à disposição dos clientes.

Com entrega grátis, os telefones de contato são (18) 3521-3306 e celular (18) 99757-5865, localizada na Vila Jardim, próximo ao Terminal Rodoviário de Adamantina.