Adamantina se aproxima dos dois mil casos de dengue

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), convida os proprietários de imóveis rurais de Adamantina para receberem o Endereço Rural Digital (ERD).

A ferramenta funciona como um CEP rural personalizado, capaz de dar a localização de forma precisa, apontando a entrada de cada propriedade ou estabelecimento rural,

A partir do uso, as pessoas conseguem encontrar a propriedade rural com mais rapidez, bem como suas rotas de acesso, facilitando os serviços de segurança, de saúde, de emergência, além da logística na aquisição de insumos e distribuição da produção agrícola.

A retirada do ERD deve ser feita na SAAMA que funciona no Conjunto Poli-Esportivo, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. O proprietário deverá estar munido de documento de identificação.