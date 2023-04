14º Grupamento do Corpo de Bombeiros realiza solenidade de Valorização do Policial Militar

Amanhã (20), a partir das 9h, no Anfiteatro Fernando Paloni, será realizada a solenidade de Valorização do Policial Militar, pelo 3º subgrupamento de Bombeiros do 14º Grupamento de Bombeiros, que compreende o município de Adamantina.

A programação terá a entrega de medalhas e certificados para os militares que se destacaram no cumprimento de sua função/missão.

Ao todo, serão entregues 6 láureas de mérito pessoal e mais três medalhas de valorização militar. A cerimônia é realizada anualmente.