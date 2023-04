Problemas estruturais no Bloco V são revelados por vereadores e FAI deve acionar empreiteira

”A tecnologia é só uma ferramenta. No que se refere a motivar as crianças e conseguir que trabalhem juntas, um professor é o recurso mais importante.” (Bill Gates)

Sérgio Barbosa (*)

Deve-se considerar que o atual cenário em nível mundial, está cada vez mais aproximando todas as áreas do conhecimento, portanto, faz-se necessário estar em conexão permanente com as denominadas Ciências com a Tecnologia.

Portanto, as instituições que atuam nas áreas do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, estão comprometidas com tais ações afins aos objetivos, ainda, conectados em busca do desenvolvimento científico por meio da tecnologia.

Feira de Ciências e Tecnologia

Neste contexto plural para a educação em todos os níveis, a Diretoria de Ensino de Adamantina, estará promovendo a “1ª. Feira de Ciências e Tecnologia” por meio da parceria com os alunos e alunas das Escolas Estaduais da Região de Adamantina.

A promoção e execução da Feira, tem o apoio do Poder Judiciário da Comarca de Adamantina e da FAI- Centro Universitário de Adamantina.

As atividades serão realizadas nos dias 18 e 19 deste mês, a partir das 8h, no campus 1 da FAI, porém, com visitações previamente agendadas para alunos/as, professores/as especialistas em Currículo e PROATECs do CIEBP- Centro de Inovação da Educação Básica Paulista.

Trata-se de uma Feira que está além das atividades desenvolvidas em sala de aula nas respectivas escolas, desta forma, os desafios estão marcando presença nas diversas atividades previstas com alunos/as e professores/as.

CIEBP e Inovação

A preocupação deve ser constante em todas as áreas, todavia, o mercado atual está exigindo cada vez mais dos/as profissionais que fazem parte deste cenário em tempo de pós-globalização organizacional.

Desta forma, a denominada Inovação em sintonia com o avanço Tecnológico deve ser permanente em todas as áreas que envolvem o sistema educacional.

Tendo como desafio este objetivo, o CIEBP busca estar em constante desenvolvimento por meio da Inovação constante na área da Educação Básica na região de Adamantina.

Trabalhos e participação

Os trabalhos que serão apresentados na Feira, foram desenvolvidos pelos alunos/as e professores/as da respectivas Escolas Estaduais, ainda, nas áreas das Ciências e Tecnologia, porém, divididos em categorias, a saber: Júnior (6º ao 8º ano) e Master (9º ano e Ensino Médio).

De acordo com a Professora Mary Mattara, Dirigente Regional de Ensino, a saber: “O objetivo da 1ª Feira é despertar o interesse, o estímulo e a participação ativa dos estudantes e professores na execução de pesquisas e atividades pedagógicas no âmbito da Ciência. Quanto ao professor, engajar-se no desenvolvimento de uma educação disruptiva”.

O momento atual está exigindo novos paradigmas educacionais, tendo em vista o desenvolvimento tecnológico em nível mundial, portanto, tais atividades desenvolvidas por meio de “Feiras de Inovação”, podem e devem fazer a diferença para alunos/as, professores/as e dirigentes que atuam nas Escolas Estaduais da região de Adamantina.

_____________________________________

(*) jornalista diplomado, pesquisador da Cátedra UNESCO/UMESP de Comunicação para o Desenvolvimento Regional e autor do livro: ADAMANTINA: Novas Perspectivas de Organizações Empresariais- Volume 1 (ACEA/EP/ASSPEM/2.021).

e-mail: [email protected]