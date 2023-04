Caravana Cultural leva arte e cultura a Clínica Pai Nosso Lar

Programação cultural do final de semana conta com workshop e peça de teatro

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, dá continuidade nesta semana ao projeto Caravana Cultural. A programação será realizada na Clínica Pai Nosso Lar na quinta-feira, 20 de abril.

A Caravana Cultural está percorrendo mensalmente escolas e entidades do município com o intuito de levar arte, cultura e cidadania, além de divulgar os projetos e as escolinhas culturais.

Participam da atividade membros da Banda Marcial de Adamantina (BAMAD), o ônibus roda cultura, as crianças e adolescentes dos projetos Capoeira do Bem, Danças Urbanas, Contação de História.

Confira a agenda cultural do final de semana

A programação integra a agenda cultural do município de Adamantina que traz ainda para essa semana o workshop “A Força do Riso”.

Os interessados podem fazer a inscrição para participar de forma gratuita na Biblioteca Municipal Jurema Citelli de segunda a sexta das 7h30 às 17h30. Foram disponibilizadas 50 vagas.

Ainda no sábado (22), o município receberá uma peça de teatro. “Cabo de Guerra” com César Ricco será apresentada no dia 22 de abril a partir das 20h no Anfiteatro Fernando Paloni. Os convites serão disponibilizados de forma gratuita durante a semana na Biblioteca Municipal.