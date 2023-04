Adamantina recebe melhorias em infraestrutura urbana

O Parque Iguaçu F.C./ Tavone Transportes (Foto), sagrou – se campeão do 1º Torneio Aberto da Amizade de Futebol Médio, ao vencer nas penalidades, após empate no tempo normal, o time da Vila Freitas/ Fort Pedras.

A conquista do time do Parque Iguaçu F.C., foi no evento esportivo, o 1° Torneio Aberto da Amizade de Futebol Médio/ Selar, realizado no domingo (16) na praça de Esportes do Conjunto Mario Covas de Adamantina.

O coordenador e organizadores premiaram ainda, o Atlético Ousadia/ Mariápolis (4º lugar), Eletro Lis F.C./ Flórida Paulista (3º lugar), o artilheiro, Alan Santos (4 gols – Atlético Ousadia) e o goleiro menos vazado Paulinho (Vila Freitas F.C.).

AGRADECIMENTO

Pablo Miranda agradece Sérgio Ucheli “Amaral “, por ceder a praça de Esportes, Ronaldo Dutra “Tuiuiú” e Luciano Netto (Selar), dirigentes das dezesseis equipes e muitos outros que fizeram do evento esportivo um grande sucesso.