Inscrições estarão abertas a partir da próxima semana; vagas são limitadas

A 2ª Edição da Feira da Mulher Empreendedora acontecerá no dia 10 de junho. A atração fará parte da programação alusiva ao aniversário de Adamantina que é comemorado no dia 13 de junho e contará com diversas atividades.

A Feira da Mulher Empreendedora é uma iniciativa da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As inscrições estarão abertas a partir da próxima semana, por meio de um formulário eletrônico ou presencialmente no Departamento de Protocolo, situado no Paço Municipal. As interessadas devem efetivar o interesse o quanto antes, pois as vagas são limitadas.

“Tivemos uma resposta muito positiva com a primeira edição e vamos abrilhantar o aniversário de Adamantina com mais uma feira. Convido as mulheres que participaram e as que tem interesse em fazer a inscrição o quanto antes”, afirma Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico.

Na primeira edição, a feira foi composta por participantes de diversos segmentos como: gastronomia, vestuário, saúde e bem-estar, artesanato, culinária, entre outros. Assim como na primeira edição, as empreendedoras participarão de formações a partir da segunda quinzena de maio.

“Após a feira, realizamos uma pesquisa com as participantes com o objetivo de ter um feedback sobre o evento. Entre as informações, elas solicitaram que as nossas formações fossem divididas com o objetivo de dar mais tempo para que elas produzam suas peças. Por isso, elas serão feitas uma vez por semana”, diz.

De acordo com Luciana, as capacitações serão ministradas em parceria com o SEBRAE, atendendo um dos temas mais pedidos pelas empreendedoras que foi a precificação dos produtos.

“Além disso, vamos trabalhar mais sobre redes sociais e inteligência emocional. Desde já convido tanto as empreendedoras a se inscreverem e ficarem atentas ao prazo como a população para prestigiar e comprar a produção das nossas mulheres”, finaliza.