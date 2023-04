REVIVER ADAMANTINA

Com o objetivo de despertar o interesse e estimular a participação ativa dos estudantes e professores na execução de pesquisas e atividades pedagógicas no âmbito da Ciência, na próxima semana a Diretoria de Ensino da Região de Adamantina com o apoio do Poder Judiciário da Comarca promove a 1ª Feira de Ciências e Tecnologia.

Na terça-feira desta semana, dia 11, foi realizado o evento de abertura com a presença da organizadora do Coletivo Hubmulher, Ana Paula Arbache, acompanhada das coautoras do livro “O que motiva a diversidade & inclusão: casos práticos” Ruth Duarte Menegatti, Valquíria Cristina Martins, Denise Alves Freire e Adriana Alkmin Pereira Domingues, que fizeram o lançamento oficial da obra. Na mesma oportunidade, a DE também ofereceu uma palestra para convidados – desde autoridades judiciárias, civis, militares, executivas e legislativas até educadores e demais profissionais da Educação – no Polo de Capacitação. O tema abordado por Ana Paula Arbache, que é PhD em Educação e CEO da Arbache Innovations, foi “Mudanças e desafios na educação frente às novas tecnologias”. Explanação muito elogiada pelos presentes.

A Feira de Ciências e Tecnologia está marcada para os dias 18 e 19 de abril (terça e quarta-feira), no Campus I do Centro Universitário de Adamantina.