Morador de Adamantina ganha R$ 100 mil em sorteio da Nota Fiscal Paulista

Morador é da Vila Fudimori, que ganhou R$ 100 mil. Sorteio foi realizado nesta semana.

Um morador de Adamantina, residente na Vila Fudimori, ganhou nesta semana R$ 100 mil, em sorteio da Nota Fiscal Paulista. Foram sorteados 15 bilhetes eletrônicos, de pessoas físicas, e 5 de entidades filantrópicas. Foi o 173º sorteio da Nota Fiscal Paulista.



O prêmio de R$ 1 milhão saiu para uma moradora de Diadema. Outros quatro consumidores ganharam o segundo maior prêmio do programa, no valor de R$ 500 mil cada um. E ainda, 10 moradores ganharam prêmios de R$ 100 mil, entre eles o contemplado adamantinense. Também foram sorteados 15 prêmios de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil, todos para pessoas físicas.



A Nota Fiscal Paulista também premia nos sorteios mensais cinco entidades filantrópicas do Estado cadastradas no programa. Neste mês de abril, quem vai receber o prêmio de R$ 100 mil é a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, de Rio Claro; Instituto Verdescola, da Capital; Casa de Lucas Núcleo Beneficente e Educacional, de Santo André; Associação de Socorro e Proteção aos Animais, de Itu; e a Sociedade São Francisco de Assis, de Amparo.



No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista. Para concorrer aos sorteios e ter acesso aos créditos é só se cadastrar no programa. Saiba como.

Prêmio de R$ 1 milhão já saiu para Adamantina



Em janeiro de 2020 um morador de Adamantina foi contemplado em R$ 1 milhão, pelo programa. No mesmo ano, em maio, foi a vez de um morador de Lucélia, que ganhou R$ 100 mil no sorteio.