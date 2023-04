Mário Covas de Adamantina terá Torneio de Futebol Médio neste domingo

Foram avaliadas as condições gerais para realização do ensino, como infraestrutura, corpo docente e proposta pedagógica; última renovação, em 2020, havia sido dada pelo prazo de apenas dois anos

O Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP) aprovou por unanimidade na Sessão Plenária Ordinária desta terça-feira, 12, a renovação do reconhecimento do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina pelo prazo de cinco anos, o máximo concedido pelo órgão.

“Sempre que o Conselho Estadual de Educação aprova o reconhecimento de um curso pelo prazo máximo, temos a sensação de estar no caminho certo”, comemorou o Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, reitor da Instituição.

Tendo suas atividades iniciadas em agosto de 2015, o curso vem crescendo e se tornando referência para todo país. Com alunos de todos os estados da federação, já graduou três turmas de médicos com competência e humanidade e iniciou sua nona turma neste ano. “Observa-se uma evolução na formação do futuro médico, visto que vários egressos estão inseridos em importantes programas de residência médica que exigem conhecimento técnico, prático e científico”, destacou o reitor.

A renovação do reconhecimento de um curso é um processo que se inicia com o protocolo do projeto pedagógico pela Instituição. Após apreciação da assistência técnica, o CEE-SP envia dois médicos pareceristas para verificação das condições gerais para realização do ensino, como infraestrutura (salas de aula, laboratórios, biblioteca, locais de internato e atuação prática), corpo docente (titulação, qualificação e aderência as disciplinas que leciona) e proposta pedagógica (matriz curricular, metodologia de ensino, sistemática de avaliação e referencial teórico).

“Já no início da nossa gestão, deparamo-nos com os diversos apontamentos do CEE-SP sobre o curso de medicina, que teve seu primeiro reconhecimento em 2020 por apenas dois anos. Em pouco mais de seis meses, fizemos uma completa reformulação do projeto pedagógico e da matriz curricular e, em setembro de 2022, quando a equipe de especialistas esteve presente, foi possível demonstrar os grandes avanços na pesquisa e na extensão”, contou o Prof. Dr. Alexandre Teixeira.

O curso

Atualmente, o curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina dispõe de 580 alunos devidamente matriculados e aproximadamente 80 docentes entre especialistas, mestres e doutores. O principal objetivo do curso é formar profissionais capazes de desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto no nível individual quanto no coletivo.

Dentre as atividades de extensão com o objetivo de capacitar e humanizar os futuros profissionais destacam-se as práticas voltadas ao atendimento da população nas diversas especialidades médicas. É importante destacar o trabalho do futuro médico em equipes multiprofissionais (nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, biomédicos, enfermeiros, entre outros), que acontece desde os primeiros semestres do curso através das ações sociais desenvolvidas durante todo ano em diferentes locais da cidade de Adamantina e região.

Referente à pesquisa, verifica-se um número significativo de projetos concluídos e em desenvolvimento sob orientação dos docentes titulados. Muitos desses projetos foram apresentados em congressos e simpósios externos com premiação, além do ciclo de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), publicação de revista científica e das apresentações anuais realizadas nos Congressos Científicos (CIC) da Instituição.

“Nossos agradecimentos são, primeiramente, aos alunos que creditaram sua formação profissional à nossa Instituição, aos docentes e servidores do Departamento de Medicina conduzidos pelo coordenador, Prof. Dr. Miguel Ângelo De Marchi, ao constante apoio do poder legislativo do município e, especialmente, à população de Adamantina e região que confia a sua saúde e de sua família nos serviços prestados pelo curso em todas as entidades conveniadas”, completou o reitor.

Vestibular

Estão abertas as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 – Reserva de Vagas – do Centro Universitário de Adamantina.

Conforme publicado pela Fundação Vunesp, o certame, com 50 vagas, é para ingresso de alunos no Ano Letivo 2024, com início em fevereiro do ano que vem.

De acordo com o edital, o período de inscrições segue aberto até o dia 25 de maio, com vencimento do boleto bancário para confirmação da inscrição no dia 26 de maio.

A publicação da convocação para as provas está prevista para o dia 19 de junho e, a aplicação da prova de conhecimentos gerais e redação, para o dia 25 de junho, último domingo do mês.

No dia 26 de junho será publicado o gabarito da prova, com divulgação do resultado em primeira chamada no dia 19 de julho.

A matrícula dos aprovados em primeira chamada está prevista para os dias 21 a 25 de julho e, a partir do dia 26 de julho, estará disponível a lista de espera.

Mais informações podem ser obtidas no edital, que pode ser acessado pelo site www.vunesp.com.br/FAIS2201.