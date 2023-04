CMDCA abre inscrições para processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Adamantina

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Adamantina (CMDCA) está com inscrições abertas a partir de segunda-feira (17), até o dia 5 de maio das 8h às 11h e das 13h às 16h para os interessados em compor o Conselho Tutelar de Adamantina.

Para a participação, o candidato deve efetuar a inscrição pessoalmente ou por um procurador com poderes específicos na Secretaria de Assistência Social que está localizada Alameda Armando de Salles Oliveira nº 367 – Centro das 8h às 11h ou das 13h às 16h.

Todos os documentos necessários estão disponíveis no edital que está disponível em www.adamantina.sp.gov.br

A relação de inscrições realizadas será publicada, pela Comissão Especial do processo de escolha, no dia 10 de maio de 2023, já no dia 22 de maio de 2023 será realizada palestra aos candidatos considerados aptos para a prova de conhecimento.

A prova será aplicada possivelmente no dia 25 de junho e os temas abordados serão: Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) com todas suas atualizações até 2022 e Protocolo da Rede Municipal de Proteção à criança e ao adolescente em situação de risco para violência e escuta especializada, documento disponível no site da prefeitura.

As etapas ainda consistem na avaliação psicológica, campanha/propaganda eleitoral, eleição e posse. Para o Conselho Tutelar de Adamantina foram disponibilizadas 5 vagas com vencimento de R$3.547,79.